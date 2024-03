Anita Olivieri e Alessio Falsone sono andati a cena nella suite del Grande Fratello. Invece di “limonare”, i due concorrenti hanno sparlato di Beatrice Luzzi ed evidenziato certi aspetti sul rapporto con Perla Vatiero.

“Io credo che Beatrice sia una persona che non è totalmente appagata dalla vita, quindi cova delle difficoltà”, ha affermato Alessio e Anita si è trovata d’accordo con lui.



Alessio e Anita hanno parlato della “scarpa vecchia” di Perla:

A me di quella scarpa lì non me ne frega un cazz* fondamentalmente – ha affermato Falsone – Mi rendo conto che il mio modo di fare possa far fraintendere le persone. Io sono brillante, giocherellone e piacione.

Perla non è il mio tipo, l’ho detto cento volte. La vedo come una sorella. Ho avuto la percezione che dopo tutti i video che ha mandato non solo il GF… hai capito? Ok! Era fraintendimento.