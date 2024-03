Perla e Mirko hanno “limonato” al GF: ecco la confessione – VIDEO

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, Perla Vatiero si è nuovamente confrontata con Mirko Brunetti dopo la metafora sulla “scarpa vecchia” nata una notte con Sergio e Greta.

Perla e Mirko hanno “limonato” al GF: ecco la confessione bomba

Perla, nel corso della diretta, ha affermato che il sentimento per il suo fidanzato non è mai cambiato e non vede l’ora di vederlo per viversi fuori dal GF:

Il sentimento nei confronti di Mirko non è mai cambiato, non è andato a scemare per un altro ragazzo. Non ho mai pensato di approcciarmi ad altri. Mi sono sentita una bambina, l’ho detto più volte. Ho sbagliato. Ho parlato di cose passate perché mi toccano, mi hanno fatto del male. Io mi sento vicina a lui, voglio vederlo appena esco da qui. Ho bisogno di stare con lui, da soli. Non ce la faccio più.

Alcuni giorni fa, Perla si è confidata con Anita svelando di aver limonato ripetutamente con il suo fidanzato anche dentro la Casa del Grande Fratello:

Non mi devo giustificare. Se me lo sono limonata sotto le coperte… che non è che me lo sono limonata solo una sera.

Cosa ne pensate?