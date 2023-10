Dopo il famigerato ‘caso Remigi’ che portò all’allontanamento di Memo Remigi dalla Rai in seguito alla vicenda che coinvolse Jessica Morlacchi nel programma Oggi è un altro giorno, era giunto il momento della redenzione. O almeno così sembrava. Qualcosa però è andato storto ed attualmente Remigi è letteralmente sparito dalla Rai: cosa è successo?

Memo Remigi sparito da Domenica In: non sarà tra gli ospiti

Memo Remigi era stato annunciato, nei giorni scorsi, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi 1 ottobre. Per l’artista sarebbe stato un ritorno atteso in Rai, dopo la scabrosa vicenda. Ancor prima di approdare a Domenica In, in realtà, sarebbe dovuto passare per I Fatti Vostri, ma a quanto pare nessuno lo ha ancora visto.

Secondo TvBlog, le partecipazioni ai due programmi da parte dell’artista sarebbero saltate per un “forfait dell’ultimo minuto di Remigi” tra gli ospiti annunciati di Domenica In.

Eppure la doppia assenza sembrerebbe essere troppo sospetta e c’è chi dubita che possa avere a che fare con la sua precedente cacciata da Oggi è un altro giorno. Tuttavia potrebbero esserci anche altre ragioni che però al momento non sarebbero state svelate. TvBlog ha tentato di saperne di più contattando direttamente l’artista che tuttavia “ha preferito non rispondere”.