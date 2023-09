Barbara d’Urso si impegnerà in altri progetti durante questa stagione televisiva, mentre Myrta Merlino prenderà il suo posto conducendo dal 4 settembre la nuova edizione di Pomeriggio 5.

“Myrta Merlino? Meno trash di Barbara d’Urso”: parla Memo Remigi

Dopo 15 anni alla guida del programma, Barbara d’Urso si ritirerà. Molti sono curiosi di vedere quale direzione prenderà il nuovo show di attualità Mediaset, ora che il “trash” caratteristico della conduttrice è stato messo da parte.

Indubbiamente, questa è una svolta epocale per Mediaset, e dovremo aspettare fino a lunedì 4 settembre per scoprire se la nuova conduttrice riuscirà a conquistare il pubblico di Canale 5, noto come la “pancia del paese,” come Barbara stessa l’ha spesso definito.

Nel frattempo, ci sono molte aspettative e speranze al riguardo, incluso Memo Remigi, che ha avuto una relazione con Barbara e si è scagliato (ancora una volta) contro di lei: “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento”, ha commentato in un’intervista al settimanale Mio.

Poi ha aggiunto:

È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco. Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più.

In ultimo, i complimenti alla Merlino: