Ancora poche ore e finalmente prenderà il via la nuova edizione di Pomeriggio 5, la prima dopo 15 anni senza Barbara d’Urso. Alla conduzione del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset ci sarà un volto inedito per la rete, ovvero Myrta Merlino. L’appuntamento è fissato al pomeriggio di lunedì 4 settembre.

Intervistata dal Corriere alla vigilia del suo esordio nei panni di padrona di casa di Pomeriggio 5, questa volta a rompere il silenzio – dopo il lungo post social di Barbara d’Urso – è stata Myrta Merlino. Oltre a parlare dell’ex conduttrice del salotto pomeridiano di Canale 5, ha commentato anche la sfida con La Vita in Diretta dell’amico Alberto Matano.

In merito al cambio di rotta adottato da Mediaset e all’addio di Barbara d’Urso, Myrta ha commentato:

Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore.