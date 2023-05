Meghan Markle all’incoronazione di Re Carlo in incognito? Spunta un’assurda teoria ma Tmz smentisce: ecco dov’era

L’assenza di Meghan Markle all’incoronazione di Re Carlo III ha fatto più rumore della sua eventuale presenza. Tutti (o quasi) si sono domandati almeno una volta dove fosse Meghan e se stesse o meno seguendo la cerimonia in diretta.

Meghan Markle all’incoronazione di Re Carlo in incognito? La verità

Mentre Harry era relegato in terza fila, dietro la zia Anna d’Inghilterra, in abiti civili, Meghan sarebbe rimasta lontana, proprio nel giorno del quarto compleanno del primogenito Archie, nella loro villa di Montecito a Santa Barbara.

Proprio il piccolo Archie ha spento le sue prime quattro candeline accompagnato dagli amici, dalla sorella Lilibet, che compirà due anni a giugno, dalla madre e dalla nonna, ma per la prima volta senza il padre Harry.

E mentre la stampa internazionale si divertiva a fare curiose congetture immaginando Meghan alle prese con la preparazione della torta di compleanno, il New York Post accendeva i riflettori su una bizzarra teoria: la Markle presente all’incoronazione di Re Carlo III in incognito? Questa l’ipotesi sollevata da una serie di fan complottisti che avrebbero persino pubblicato le foto del presunto camuffamento di Meghan.

In realtà, a svelare l’arcano e smentire la folle teoria ci ha pensato Tmz, che ha pizzicato Meghan Markle in escursione con alcuni amici a Montecito, proprio il giorno seguente la cerimonia. Si tratterebbe della prima uscita ufficiale dopo l’incoronazione. Harry è ovviamente assente, probabilmente perchè, al momento degli scatti, rientrava verso casa. Si sussurra infatti che il principe si sia diretto direttamente in aeroporto subito dopo l’incoronazione del padre Re Carlo III, senza neppure cambiarsi d’abito.