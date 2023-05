Dopo tanta attesa, finalmente si è compiuta l’incoronazione di Re Carlo III. Tante le personalità celebri che hanno raggiunto l’Abbazia di Westminster, tra i primi Lionel Ritchie e Katy Perry.

Tra gli altri ospiti che hanno assistito alla cerimonia di incoronazione, anche i capi di stati di governo ed un rappresentante del Papa, il cardinale Pietro Parolin. Si tratta della prima volta, dal 1553, che un rappresentante del Papa è presente all’incoronazione all’interno dell’Abbazia di Westminster.

In prima linea anche il nostro presidete della Repubblica, Sergio Mattarella con la figlia Laura; Brigitte ed Emmanuel Macron ed i rappresentanti dell’Unione Europea.

Ovviamente non mancano i reali del mondo – dal Giappone al Lussemburgo – ed i membri della famiglia reale, sui quali si è concentrata tutta l’attenzione. Ed Harry? Di lui, giunto con le cugine, si è sottolineato la grande solitudine.

Impeccabili invece William e Kate con la famiglia quasi al completo, dal momento che George è stato uno dei paggetti. Il principe William e Kate sono vestiti con abiti tradizionali, come prevede il rito. A differenza di suo fratello, il principe Harry è vestito con abiti civili (poiché non è più un working royal).

Here at Westminster Abbey for the #Coronation of King Charles III pic.twitter.com/hF704nBtsK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 6, 2023