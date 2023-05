Tutto è pronto per l’incoronazione di Re Carlo III, ed a quanto pare anche gli scommettitori sono attivissimi in questi giorni. In modo particolare, in Inghilterra e non solo i bookmaker sono scatenatissimi e scommettono sul forfait dell’ultimo minuto di Harry: ci sarà oppure no all’incoronazione del padre?

Incoronazione Re Carlo III: tutte le scommesse in corso

Secondo Agipronews, gli scommettatori si sarebbero espressi sulla presenza sul balcone di Buckingham Palace di Harry, insieme agli altri membri della famiglia reale, data a 9. Non solo: gli analisti scommettono (a 11) che la folla intonerà “buon compleanno” al principino Archie, figlio di Harry, che compie 4 anni proprio nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III.

Il piccolo però resterò molto probabilmente in America, insieme alla sorellina Lilibet e alla madre Meghan. Ma non è esclusa una sua apparizione a sorpresa (a 15 volte la scommessa).

Più probabile (a 13) che Meghan resti oltreoceano e quel giorno partecipi a un “tea party” per l’incoronazione (a 13). Si punta anche su alcuni gesti in aperta polemica con la Royal Family: una sua visita a un circo nei minuti dell’incoronazione di re Carlo III vale 31, esattamente come una foto mentre porta al guinzaglio un cagnolino di razza Cavalier King Charles spaniel. Si sale a 51 per una sua foto mentre indossa una t-shirt con la scritta “Not my king”.

Si scommette proprio su tutto, tra cui il presunto ritorno di Harry e Meghan a Londra, considerato quasi impossibile. La vita dei duchi di Sussex è sempre più radicata negli Stati Uniti e la possibilità che tornino a vivere nel Regno Unito entro quest’anno è data a 26.