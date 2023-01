Harry e Meghan sempre più verso l’addio? Dopo le vendite record di Spare (500 mila copie in appena 24 ore solo nel Regno Unito), Harry deve fare i conti con un gossip sconvolgente: una lite furiosa con la moglie Meghan che andrebbe ad anticipare l’imminente divorzio.

Harry e Meghan divorziano? L’ultimo gossip

La Royal Family ovviamente non ha affatto preso bene quanto scritto da Harry nel suo libro bomba, ma adesso a far discutere sarebbe proprio il nuovo gossip sui Sussex, che sarebbe il preludio di un addio imminente. Una crisi coniugale già ribattezzata come pesantissima.

A parlarne di recente è stato il magazine tedesco Frau Aktuell, secondo cui i Duchi di Sussex sarebbero stati protagonisti di una lite accesissima, tale da richiedere l’intervento della polizia della contea californiana che li ospita.

Un’indiscrezione non supportata da alcuna prova (neanche fotografica) ma che inevitabilmente ha già fatto il giro del mondo, spinta anche dai social. Da mesi circolerebbe la voce di una presunta crisi interna alla coppia e l’ultimo gossip non farebbe che incrementare i dubbi. Diverse fonti vicine all’ex attrice raccontano addirittura di come Meghan starebbe pianificando nei dettagli ogni tappa del divorzio.

Ad esasperare la crisi, pare sia stata la grande attenzione mediatica posta su Harry dopo l’uscita del libro Spare, nel quale dedica pagine pregne di affetto nei confronti di una delle sue storiche ex, Chelsy Davy, della quale Harry ad alcuni amici aveva riferito che era stata “la cosa migliore che gli fosse capitata”. Parole che non avrebbe particolarmente gradito la Markle.