Sono numerosi gli aneddoti descritti da Harry, duca di Sussex, nel suo libro bomba dal titolo “Spare”. La sua biografia, in uscita domani nel Regno Unito ma già stata pubblicata per sbaglio in Spagna, segnerebbe la rottura definitiva con i Reali. Tra i vari aneddoti ci sarebbe anche quello su William “brillo” al suo matrimonio.

William, il racconto del fratello Harry sul suo matrimonio

Il duca di Sussex non ha risparmiato proprio nessuno, e tra le ‘vittime’ del suo libro bomba c’è spazio anche per il principe di Galles, con accuse e rancorosi racconti.

Harry racconta persino che il giorno del matrimonio di William e Kate, nel 2011, il fratello William si sarebbe presentato alticcio. Stando a quanto riportato dal magazine Hello, il duca di Sussex sarebbe stato costretto ad “abbassare i finestrini dell’auto…e ad offrire [a William] una mentina per aiutarlo a nascondere l’odore del rum che questi avrebbe bevuto la sera prima”.

“Sembrava che William non avesse chiuso occhio, ha spiegato Harry…nonostante i tentativi di William di rassicurare il fratello che stava bene, Harry non era convinto”, prosegue.

Non è tutto: a quanto pare il primogenito di Re Carlo non voleva il fratello minore come testimone di nozze e nemmeno, racconta Harry, che “facessi un discorso da testimone”. Sarebbero stati gli amici dello sposo, James Meade e Thomas Van Straubenzee, a pronunciarlo.