“Spare”, questo il titolo dell’autobiografia di prossima uscita scritta da Harry. E se l’intento del (fu) Principe (dopo essersi distaccato dalla famiglia reale) era quello di passare inosservato il suo piano è miseramente fallito, così come fa notare anche Selvaggia Lucarelli su Twitter.

Dopo aver parlato del litigio con il fratello maggiore William ed avere confessato di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni, il figlio di Diana Spencer ha parlato anche dell’adorata mamma, la principessa triste che tutti noi abbiamo amato:

La morte di Lady Diana è uno dei punti cruciali del libro di prossima uscita:

Papà non mi ha abbracciato. Non è mai stato bravo a mostrare le sue emozioni in circostanze normali, come avrebbe potuto farlo in un momento di tale crisi? Mi ha messo una mano sul ginocchio e mi ha detto: “Andrà tutto bene”. Per lui era già tantissimo. Ma anche molto falso. “Mamma ha avuto un incidente d’auto”, mi ha detto. E ricordo di aver pensato: “Sì… ma sta bene?”.

Lo ricordo nitidamente. Ricordo che aspettavo che papà confermasse che stava bene, e lui non l’ha fatto. “Mamma è stata ferita gravemente e portata in ospedale”, mi ha detto. La sua voce era calma, ma si capiva che era sotto choc.

“Hanno fatto di tutto, ma non ce l’hanno fatta”, ha concluso. Queste frasi restano impresse nelle mia mente. Ha usato esattamente queste parole. E all’improvviso tutto si è fermato.