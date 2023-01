Distaccarsi dalla famiglia reale per Harry è stata una esigenza di vita. Tuttavia, il (fu) Principe, ha deciso di scrivere una autobiografia di “fuoco” (Spare, nelle librerie il 10 gennaio), dove fa delle dichiarazioni bomba e lancia accuse.

Alcuni stralci riportati da testate come il Guardian e dai primi estratti delle interviste che Harry ha rilasciato ai giornalisti Tom Bradby e Anderson Cooper, stanno facendo il giro del mondo.

Vi ricordate il famoso scandalo della divisa nazista? All’epoca dei fatti Harry aveva solo 20 anni e, secondo lui, fu colpa anche colpa di William e Kate.

Nella sua autobiografia Harry racconta i dettagli dell’episodio spiegando che il principe del Galles e sua moglie gli avrebbero detto di indossarla e poi si sarebbero fatti una risata:

Harry ha anche confidato di avere fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni:

Certo che in quel periodo prendevo cocaina. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po’. Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale.

Poi anche la perdita della verginità:

E’ successo con una donna molto più grande di me, nel corso di un episodio non esattamente memorabile. Era una donna che amava molto i cavalli, e mi ha trattato proprio come un giovane stallone. Una corsa veloce, per poi mollare la briglia e rimettermi al mio posto. È successo in un prato, dietro un pub gremito di gente.