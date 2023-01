Il principe Harry sgancia la bomba: “William mi ha picchiato”, il racconto shock presente nel libro in uscita

Il principe Harry è pronto a “seminare” il panico per merito dell’autobiografia “Spare”. Dopo l’ultima intervista in cui il duca di Sussex parlava dell’allontanamento tra lui e il padre e il fratello, ora spara a zero sui rapporti diretti con William.

“William mi ha picchiato”, il racconto shock del Principe Harry

A quanto pare, il principe di Galles ed erede al trono, durante un litigio con Harry, ha afferrato il fratello per il collo buttandolo violentemente a terra. Sono questi i primi sconvolgenti particolari del libro diffusi dal quotidiano britannico The Guardian e che rischiano un nuovo raffreddamento tra i membri della famiglia reale.

Il principe Harry si è ufficialmente allontanato dalla sua famiglia reale anche per amore di Meghan Markle. Oggi, la sua autobiografia è destinata a fare tanto rumore.

Il quotidiano “Guardian” ha ottenuto una copia del libro (che uscirà la prossima settimana) ed ha diffuso le prime anticipazioni scottanti.

William avrebbe definito Meghan “difficile”, “scortese” e “urticante”, descrizione secondo Harry ripresa dai tabloid britannici. “Lo scontro si acuì”, prosegue il duca di Sussex, raccontandone i dettagli, finché William “mi acchiappò per il collo, strappandomi la collana, e… Mi gettò per terra”.

Harry cadde sulla ciotola del cibo per il cane che si spaccò procurandogli una lesione alla schiena. William tornò poi indietro a scusarsi, chiedendo al fratello di non dire nulla alla moglie Meghan che però se ne accorse vedendo i lividi sulla schiena del duca di Sussex.

Secondo il Guardian è solo una delle numerose scene private – alcune di fatto molto imbarazzanti per la monarchia – contenute nel libro (bomba) di prossima uscita.