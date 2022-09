I funerali della regina Elisabetta sono in programma lunedì 19 settembre, ovvero 10 giorni dopo l’annuncio della sua morte, esattamente come da protocollo. Attualmente l’intero Paese sta vivendo un periodo di lutto nazionale. La scorsa domenica la bara della regina ha lasciato Balmoral, in Scozia, ed oggi è atteso l’arrivo a Londra, a Buckingham Palace.

Funerali regina Elisabetta, tutte le indiscrezioni

Nel frattempo si continuano a definire gli ultimi dettagli in attesa dei funerali del 19 settembre. Da domani 14 settembre alle ore 17.00 e poi fino alle 6.30 del prossimo lunedì, la sovrana sarà nella Westminster Hall.

La cerimonia funebre vera e propria si svolgerà alle 11.00 e fino ad allora le residenze reali resteranno chiuse al pubblico. Alle 9.00 suonerà il Big Ben e le campane segneranno l’inizio della processione che guiderà la bara dal Palazzo di Westminster all’Abbazia. La bara della regina Elisabetta sarà quindi portata nell’Abbazia di Westminster per la prima volta dal 1760, quando cioè si svolse il funerale di Giorgio II.

In precedenza i funerali per i re e le regine del paese si sono tenuti sempre presso la Cappella di San Giorgio a Windsor. Con i suoi, dunque, la sovrana romperà una lunga tradizione.

La cerimonia sarà officiata dall’Arcivescovo di Canterbury e verrà trasmessa in tv. Secondo Le Monde, la bara sarà posta su un drappo verde, lo stesso già utilizzato ai funerali di tre precedenti sovrani: Giorgio VI nel 1952, Giorgio V nel 1936 ed Edoardo VII nel 1910.

Successivamente la regina sarà poi sepolta a circa 20 miglia di distanza nella Royal Vault presso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Berkshire, accanto all’amato marito Filippo, a sua sorella, la principessa Margaret e ai genitori, re Giorgio VI e la regina madre Elisabetta.

Il giorno del funerale è stato ufficialmente dichiarato giorno festivo per il Regno Unito e le scuole resteranno chiuse.

Tutti gli ospiti

Trattandosi di un funerale di Stato, parteciperanno oltre duemila ospiti. I nomi non sono ancora stati formalizzati, ma certamente ci sarà la Royal Family al completo, a partire dal re Carlo III e dalla regina consorte Camilla, insieme all’erede al trono William con la moglie Kate e i tre figli, e naturalmente Harry e Meghan (non ancora confermata però la partecipazione di Archie e Lilibet). Presenti poi gli altri figli della regina: i principi Edoardo, Andrea e la principessa Anna, con i rispettivi coniugi e figli. William e Harry potrebbero camminare fianco a fianco dietro la bara della nonna durante il servizio.

Oltre ai Windsor, saranno presenti tutti i primi ministri britannici sopravvissuti e un centinaio di capi di Stato tra cui Emmanuel Macron e Joe Biden. Assente invece Vladimir Putin. Su un bus ci sono Biden, Sergio Mattarella ed Erdogan. I capi di Stato stranieri (coi rispettivi partner) che parteciperanno ai funerali di Elisabetta II, come spiega Il Messaggero, saranno obbligati a prendere una navetta per raggiungere l’abbazia di Westminster.

La diretta tv

La BBC trasmetterà i funerali di Elisabetta II in diretta su BBC One, BBC News e iPlayer ma i tempi esatti devono ancora essere annunciati. È probabile che anche altri canali come ITV e Channel 4 , nonché il canale di notizie Sky, trasmettano il servizio in diretta.