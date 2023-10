L’attore Matthew Perry, noto per il suo ruolo di Chandler Bing nella celebre serie “Friends”, è morto nella sua abitazione a Los Angeles. Nonostante le cause del decesso non siano state ufficialmente confermate, i media americani riportano la possibilità di un annegamento accidentale.

Matthew Perry è morto, addio a Chandler di Friends: le cause del decesso

Perry è stato rinvenuto nella sua jacuzzi e non sono state rilevate tracce di droghe in casa. L’allarme è stato dato sabato pomeriggio, quando i soccorsi sono stati allertati per un “uomo in arresto cardiaco”.

Poco dopo, intorno alle 16:10, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles è intervenuto per indagare sulla morte di un uomo di circa cinquant’anni.

Matthew Perry, nato a Williamstown, Massachusetts, nell’agosto del 1969 e cresciuto in Canada, aveva 54 anni.

Figlio di una giornalista e portavoce del premier Pierre Trudeau (padre dell’attuale premier Justin Trudeau), Perry si trasferì a Los Angeles da adolescente e ottenne alcuni ruoli minori nel 1987 e nel 1988.

La sua carriera ebbe una svolta nel 1994 quando fu scelto per il cast di Friends.

Nel corso dei dieci anni della serie, Perry interpretò Chandler in ogni episodio. Tuttavia, questo periodo non fu privo di difficoltà per l’attore.

Il successo fu infatti accompagnato da una dipendenza da oppioidi e alcol. Dopo un incidente nel 1997, gli fu prescritto il Vicodin e ne divenne rapidamente dipendente, arrivando a consumarne fino a 55 al giorno.

Per liberarsi dalla dipendenza e dall’alcolismo, Perry si sottopose a trattamenti di disintossicazione più volte.

Nel suo libro autobiografico “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry ha condiviso la sua lotta contro la dipendenza da droghe, aggravata da gravi problemi di salute.

Nel 2018, come lo stesso Perry ha rivelato, rischiò la vita a causa di una perforazione gastrointestinale che ha richiesto un intervento chirurgico e un lungo ricovero in ospedale.

La ricostruzione di TMZ

Stanno emergendo ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Matthew Perry, poiché le fonti di TMZ riportano che in realtà sia morto a casa sua dopo un po’ di attività fisica.

Matthew è tornato a casa di mattina dopo un giro di pickleball di 2 ore e che ha mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Quando l’assistente è tornato circa 2 ore dopo, ha scoperto che Matthew non rispondeva e ha chiamato i servizi di emergenza.

Non è chiaro se ciò che Matthew stava facendo prima della sua morte abbia avuto un ruolo nella sua morte a questo punto: le indagini sono in corso.