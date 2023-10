Matthew Perry è morto: addio al Chandler di Friends, aveva 54 anni

Matthew Perry è morto. L’attore americano famoso per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie televisiva “Friends“, è deceduto all’età di 54 anni. Secondo fonti di polizia, è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre 2023.

Matthew Perry è morto: addio al Chandler di Friends

La causa della morte sembra essere annegamento in una vasca idromassaggio dopo un arresto cardiaco. La notizia della sua morte ha scatenato un’ondata di tributi e messaggi di cordoglio da parte di molti suoi colleghi e fan.

Matthew Perry era conosciuto per il suo talento comico e la sua interpretazione del personaggio di Chandler Bing in “Friends” è stata molto apprezzata dal pubblico.

Secondo indiscrezioni nella casa non sono state trovate droghe.

Matthew Perry ha lottato con l’alcolismo fin da ragazzino e con la dipendenza dagli oppioidi da adulto, che hanno accelerato il suo declino.

Nel 2022, Perry ha pubblicato un memoriale intitolato “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, in cui ha raccontato i suoi problemi di salute e di peso durante la lavorazione della sitcom.

Ha partecipato a seimila riunioni degli Alcolisti Anonimi e si è sottoposto a quindici cure per l’alcolismo e sessantacinque disintossicazioni per gli oppioidi, spendendo tra i 7 e i 9 milioni di dollari.

Dopo la seconda stagione di “Friends”, Perry si è ferito durante le riprese di un film a Las Vegas e gli è stato prescritto il Vicodin per alleviare il dolore.

Da quel momento in poi, è diventato dipendente dall’oppioide, prendendo fino a 55 pillole al giorno.

Fingeva emicranie e si sottoponeva a esami speciali per ottenere prescrizioni del farmaco.