Ma alla fine, il matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis ci sarà oppure no? Quello che sembrava essere un mero gossip estivo potrebbe presto trasformarsi in realtà. Sicuramente entrambi avranno modo di parlarne ancora, e probabilmente non solo attraverso i social.

Circa due settimane fa, il celebre chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis, aveva parlato per la prima volta del presunto matrimonio più o meno imminente con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Solo una montatura? Corona, dal canto suo, era poi intervenuto sui social con quella che a tutti gli effetti sembrava essere una smentita:

Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato.

Adesso però è ancora Urtis a rompere il silenzio tramite le pagine del settimanale Nuovo, riprese anche da Biccy.it. Ed annuncia, orgoglioso: “Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo!”. A quanto pare, dunque, il matrimonio ci sarà ed anzi Giacomo avrebbe anche svelato come sarebbero arrivati a tanto:

Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità. Per il momento non abbiamo fissato la data, ma organizzeremo tutto nei minimi dettagli. Un’anticipazione? Sarà particolare e susciterà grande curiosità.

Spero che lui non lo faccia per ‘affari’. Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso.