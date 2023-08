Fabrizio Corona e Giacomo Urtis si sposano? Questa è la bomba lanciata da Dagospia che ha condiviso un colorito focus sulla bizzarra coppia che, a detta del magazine di Roberto D’Agostino, dovrebbe convolare a nozze il prossimo anno.

Fabrizio Corona ha chiesto la mano del dermatologo armato di bisturi ‘’Jenny’’ Urtis, già detto Giacomo, con tanto di promessa matrimoniale in agenda il prossimo anno.

Storditi di tanto ardire LGBTQIA+, sorge spontanea la domanda: chi ha fatto il primo fatal passo? E Urtis cinguetta, fiera: “Me l’ha chiesto oggi”.

E’ vero amore?, chiediamo frementi. – riporta ancora Dagospia – E ‘’Jenny’’ sospira: “Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…”. Recuperando il coté romantico che ancora sopravvive in noi, affondiamo: Avete già trombat*? “No comment”, è la schiva risposta della futura “sposa”.