Giacomo Urtis ci ha riprovato anche quest’anno al Grande Fratello Vip, entrando in coppia con Valeria Marini ma restando solo per poche settimane. Nonostante questo, non è passato inosservato il suo gossip su Fabrizio Corona e sul loro presunto rapporto, tanto da aver portato all’intervento dello stesso ex re dei paparazzi.

Giacomo Urtis ed il reale rapporto con Fabrizio Corona

Durante la sua permanenza nella spiatiassima Casa del GF Vip, Urtis si era lasciato andare ad alcune confidenze ed a proposito del suo legame con Fabrizio Corona aveva lasciato intendere come questo andasse ben oltre la semplice amicizia. Adesso, in una intervista a Novella 2000, il chirurgo più celebre dei Vip ha spiegato cosa c’è davvero tra lui e Fabrizio:

Tra me e Fabrizio c’è una bellissima amicizia anche perché devo tanto a lui. Fabrizio mi ha lanciato in questo mondo e se oggi sono qui è grazie principalmente a lui. Nella Casa si dicono tante cose, forse ho un po’ esagerato, però le assicuro che di vero c’era. Non sono un mitomane. Non posso scendere nei particolari, sono dettagli che riguardano anche Fabrizio e non rivelo. Posso però confermare che tra noi c’è un’amicizia speciale che va molto oltre la semplice conoscenza o un rapporto lavorativo. Le dico che abbiamo dormito insieme, nulla di più.

A suo dire, Corona non se la sarebbe presa per le sue rivelazioni, essendo lui un uomo molto ironico. Giacomo ha infine svelato perché ha svelato questi particolari proprio nella Casa ed ha ammesso che avrebbe a che fare con Barù: