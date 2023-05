Maria Esposito e Antonio Orefice di Mare Fuori si sono lasciati? E’ questo uno degli ultimi gossip sulla coppia (a quanto pare ex) di attori di Mare Fuori noti per i loro ruoli di Rosa Ricci e Totò nella serie di successo. Alle voci finora circolate si andrebbero ad aggiungere alcuni indizi social molto eloquenti: scopriamo di cosa si tratta.

Maria Esposito e Antonio Orefice di Mare Fuori: fine dell’amore?

Era stato il profilo social di The Pipol, nella sua sezione gossip, a parlare in esclusiva della rottura tra Maria Esposito ed Antonio Orefice. Ecco cosa si leggeva in merito sulla pagina Instagram:

Maria Esposito, star di Mare fuori, torna single. È finita la storia d’amore tra ‘Rosa Ricci’ e Antonio alias ‘Totò Orefice’. I due non si seguono più e hanno cancellato tutte le immagini social che li ritraevano insieme.

I due attori avrebbero sempre scelto di tenere ben riservata la loro relazione ma ai fan non è passato affatto inosservato il gesto dell’attrice che avrebbe deciso di cancellare dal suo account tutte le foto che la ritraevano insieme al collega.

Maria Esposito e Antonio Orefice, non solo hanno smesso di seguirsi su Instagram ma avrebbero deciso di oscurare le foto che li ritraevano insieme. Alla base della loro rottura, secondo gli indizi social, ci sarebbe una lite.

Il portale Webboh avrebbe poi aggiunto ulteriori dettagli svelando che i due si sarebbero persino bloccati, sintomo che l’epilogo sia stato certamente burrascoso.

Al momento, intanto, nessuno dei due diretti interessati avrebbe confermato il gossip, atteggiamento più che scontato dopo la loro finora ribadita riservatezza.