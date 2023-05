Mare Fuori continua a raccogliere consensi, mentre si avvia verso la realizzazione della sua quarta stagione. Ivan Silvestrini, il regista, nelle ultime ore è intervenuto tra le Instagram Stories sul suo profilo social, replicando alle domande dei fan e svelando alcuni retroscena sulla serie e sul suo cast.

Mare Fuori, le rivelazioni del regista Ivan Silvestrini sul cast

Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono iniziate circa una settimana fa ed attualmente il set è la Marina Militare di Napoli, dunque una zona militare. In tanti sono accorsi nei pressi del set per acclamare i propri beniamini, anche se ciò, come spiegato dal regista, starebbe causando qualche piccolo problema:

A volte certe performance sono irripetibili, ed essere costretti a doppiarle per problemi di suono è frustrante, per me ma soprattutto per gli attori. Onestamente io trovo profondamente commovente che ogni giorno si radunino tante persone lì fuori. Spero che stiano attenti a non prendere insolazioni. E capisco quanto amino i loro beniamini al punto di urlare senza sapersi controllare. Se questo avvenisse solo a fine riprese sarebbe un piacere. Diventa un problema per noi quando qualche attore deve andare al bagno, viene avvistato e un boato finisce per rovinare il suono di una scena e forse anche la concentrazione di un attore. Già la nostra vita è complicata dal costante passaggio di aerei e ambulanze a sirene spiegate oltre che battelli che approdano e salpano lì dietro. Vi prego aiutateci almeno voi.

A proposito del cast, il regista si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni. Giuseppe Pirozzi esploderà nella quarta stagione di Mare Fuori? “Micciarella, il destino nel nome”, ha replicato Ivan. Grande attenzione anche su Maria Esposito, tra le attrici più acclamate della serie in cui interpreta Rosa Ricci: “Vi farà tremare le gambe”, ha commentato ancora il regista.

Silvestrini ha poi svelato chi fosse secondo lui il personaggio più sottovalutato della serie: