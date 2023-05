Ad aprire la prima serata di ieri all’insegna del Concertone del Primo Maggio 2023 è stato Matteo Paolillo, il giovane attore di Mare Fuori (dove interpreta Edoardo), noto anche per aver dato voce alla canzone che fa da colonna sonora alla serie.

Matteo Paolillo si sarebbe reso protagonista di un episodio non particolarmente felice. Secondo quanto raccontato dall’agenzia di stampa LaPresse, la giovane atleta paralimpica Sara Vargetto avrebbe atteso a lungo il suo beniamino il quale avrebbe dapprima rifiutato un selfie, poi successivamente concesso.

Nel dettaglio, spiega LaPresse, l’atleta paralimpica avrebbe aspettato sotto la pioggia, pazientemente seduta sulla sedia a rotelle mentre il padre le teneva l’ombrello per non farla bagnare, che il suo idolo Matteo Paolillo le concedesse una foto. Lo staff dell’attore sarebbe però intervenuto spiegando il motivo del suo rifiuto: “Non gli va”.

Ad intervenire smorzando le polemiche è stato poi il padre della stessa Sara Vargetto che a Il Messaggero ha minimizzato l’accaduto:

Pioveva e sicuramente non si sono accorti che fuori il camerino c’erano bambini piccoli che aspettavano per una foto. Mia figlia Sara è riuscita a fare la foto con il suo attore preferito dopo un po’ di attesa.

Come spiega Leggo.it, lo staff di Paolillo avrebbe declinato le richieste di intervista limitandosi a fornire alla stampa una dichiarazione attribuita al giovane cantante e attore:

Mi spiace per le notizie che stanno circolando e mi spiace di più che qualcuno abbia parlato a mio nome. Io ero in camerino a preparami e lo staff in diversi momenti ha fatto entrare alcune persone a fare delle foto. Solo dopo la mia esibizione sono venuto a conoscenza di queste polemiche assolutamente distanti dalla mie abitudini. Partecipare a questo concerto per me è stato bellissimo soprattutto per avere incontrato un pubblico meraviglioso sotto la pioggia che mi ha accolto in modo splendido.