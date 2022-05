Maria De Filippi fa uno spoiler sulla finale di Amici 21

Una gaffe involontaria o uno spoiler che avrebbe a prescindere fatto? Questo non ci è dato sapere, fatto sta che Maria De Filippi, alla vigilia della finale di Amici 21, ha reso noto nelle passate ore uno degli ospiti che calcheranno il palcoscenico del talent show nella puntata finale dell’edizione.

Lo spoiler fatto da Maria De Filippi su Amici 21 ha a che fare con Alessandra Amoroso: sarà proprio lei l’ospite attesa della finale! Ad annunciare la sua partecipazione è stata direttamente la padrona di casa del talent intervenuta a Tutto Accade su RTL.102.5, mentre era presente la stessa cantante salentina:

Non so se vi ha detto che parteciperà alla finale domenica sera. Non l’avevi detto? Perché è vietato dalla legge? Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento.