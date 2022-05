Tutto pronto per la finale di Amici 21, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che per la prima volta vedrà sfidarsi sei concorrenti: per i bookmaker, il favorito per la vittoria è il cantante Luigi Strangis.

Chi vince Amici 21? Luigi Strangis il favorito, parlano i bookmaker

Il giovane cantante viene offerto da Sisal a 2 volte la scommessa, mentre si sale a 2,20 su Olybet.it e su Planetwin365, che però gli affianca il cantante Alex (il cui successo vale tra 2,25 e 3,25).

A spuntarla tra i due, a sorpresa, potrebbe essere la cantante Sissi compresa tra 2,75 e 3,25 mentre ci sono quote da outsider per Michele con una sua vittoria tra 8 e 16 volte la posta.

Poche chance, invece, per Albe e Serena: per entrambi, il successo varia tra 30 e 26 , mentre la ballerina oscilla tra quota 30 e 41.

Luigi parla della sua casa discografica

So che 21co può non avere la stessa forza di grandi major, abituate a lavorare negli anni con giovani usciti da talent show come Amici e non solo, ma spero e credo che proprio per questo possa concentrarsi al meglio su di me e il mio percorso superando, come purtroppo ho visto accadere a molti, lo scoglio delle mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni.