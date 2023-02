Marco Mengoni è fidanzato? Il cantante si presenta al Festival di Sanremo 2023 a distanza di dieci anni dalla vittoria con L’essenziale. Il suo cuore è impegnato oppure è single? Scopriamo tutti i dettagli.

Marco Mengoni è fidanzato? La dichiarazione “fluida” sull’amore

Non sappiamo se Marco Mengoni sia fidanzato oppure no. Il cantante, quando si tratta della sua vita privata è estremamente riservato. Il settimanale Chi nel 2021 lo aveva paparazzato a cena in compagnia di un misterioso ragazzo in quel di Milano.

Intervistato al Corriere della Sera in riferimento alla sua estrema riservatezza, proprio Marco Mengoni ha colto l’occasione per fare una precisazione decisamente “fluida” sul suo modo di vivere l’amore:

Non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Io voglio vivere questa vita il meglio possibile, purtroppo noi trentenni, anch’io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce.