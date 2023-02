“Ecco chi vince Sanremo 2023”, il pronostico di Marco Mengoni

Chi vince Sanremo 2023? Marco Mengoni, intervistato da Davide Maggio, ha fatto un interessante pronostico sul possibile trionfatore della kermesse musicale in partenza da martedì 7 febbraio su Rai1.

Devo scommettere su qualcuno…. Scommetto su Amadeus! Non lo so, scommetto su di me, non lo so. Per amicizia scommetto su Elodie. A chi tocca non se ‘ngrugna. Se fai la stessa domanda a lei, deve rispondere me!