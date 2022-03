All’Isola dei Famosi 2022, su Playa Accoppiada, Marco Melandri e Ilona Staller si godono le prime ore da naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma a quanto pare l’ex pilota avrebbe già messo gli occhi sulla sua compagna di avventura. I due naufraghi sono attualmente legati e questo comporta non poche difficoltà.

Marco Melandri e Ilona Staller sempre più vicini

Già dopo pochi istanti dalla fine della diretta della prima puntata, Marco Melandri e Ilona Staller hanno dovuto sperimentare le prime difficoltà nel trovarsi legati l’uno all’altra. L’ex pilota ha infatti esordito spiegando di aver bisogno di andare in bagno:

Essere legati onestamente non è semplice, perché io vado in bagno spesso anche di notte e mi tocca svegliarla ogni volta…

Successivamente, tra una battuta a doppio senso e l’altra, Melandri si è poi lasciato andare ad una confessione, come riportato da Biccy:

Mi piace essere legato a te, è da quando ho 13 anni che sogno questo momento. Magari stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio. Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono fidanzato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica…

Il naufrago, come confermato anche durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, da poco è tornato con la moglie ed ha ricomposto la sua famiglia malgrado le voci discordanti trapelate in queste ore sul web e che lo vedrebbero separato in casa. Marco e Ilona, intanto, questa sera dovranno affrontare il primo televoto essendo a rischio eliminazione.