L’Isola dei Famosi 2022 si è aperta con il botto. Floriana Secondi e Antonio Zequila, costretti insieme legati da una corda, hanno già reso l’Honduras bello croccantello e pimpante, parola del daytime appena trasmesso su Canale 5.

Isola dei Famosi, prima lite tra Zequila e Floriana: “Devi stare zitta”

Il motivo del contendere? Le ripetute nuotate che vorrebbe fare Zequila: “Qua stiamo discutendo solo perché vorrei fare una nuotata ma lei non può farlo… questo è il problema”, afferma Antonio.

Floriana, quindi, ha perso la pazienza:

Oh siamo entrati in acqua dieci volte da stamattina. Ora deve andare a fare le surfate legata ad una corda che mi affogo pure… dai, su. Prendi la responsabilità, slegati e pagherai le conseguenze. Io di certo non lo faccio non tutto il dolore che ho. Fate di me ciò che volete. Sono venuta qua per mettermi a dura prova e dimostrare a me stessa e chi mi vuole bene che valga qualche cosa. Decidete voi. Lamentati di meno, io almeno faccio ridere.

Zequila ha invitato la naufraga a stare in silenzio:

Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla.

Pronta la replica di Floriana:

Meglio le persone aggressive come me che i saccenti come te che dicono certe cose e puniscono severamente con le parole. Hai sbagliato. Ti sei allargato troppo… dici che sei un mio amico e mi vuoi bene… ti sto dicendo che ho una patologia e ci sto male!

Il VIDEO a seguire.