Nelle passate ore l’assenza di due naufraghi all’Isola dei Famosi aveva destato qualche preoccupazione. Marco Cucolo ed Edoardo Tavassi, infatti, erano stati costretti a recarsi in infermeria per una serie di controlli medici.

Il rischio di un ritiro prima della finale dell’Isola era dietro l’angolo ed alla fine così è stato per uno dei due naufraghi acciaccati. Marco Cucolo, infatti, nelle passate ore ha lasciato il reality, come annunciato sui social dalla produzione:

Ed Edoardo Tavassi? Per lui ci sarebbe ancora speranza e soprattutto sarebbe stato svelato il presunto problema di salute. Ecco cosa scrive pipol tv:

Il più grande mattatore di questa edizione de l’Isola dei famosi ovvero Edoardo Tavassi che insieme alla sorella Guendalina hanno regalato risate e allegria all’interno del reality; è volato in infermeria insieme con Marco Cuculo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo.