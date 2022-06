AGGIORNAMENTO: Marco Cucolo è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi per problemi medici. Edoardo Tavassi sta bene ed appena risolverà un problema con un dente ritornerà in gara.

Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’ #Isola pic.twitter.com/TkMOyEgyZ1

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo in infermeria: uno si ritira

Come emerso nel corso del daytime di ieri dell’Isola dei Famosi, due naufraghi sono stati costretti a fare un salto in infermeria. Si tratta di Edoardo Tavassi e Cucolo, assenti durante la cena. Ma cosa è successo ai due concorrenti e quale potrebbe essere il loro destino prima della finale del reality?

Manca ormai sempre meno alla finale dell’Isola ma potrebbe ancora accadere di tutto. Nelle ultime ore la produzione del reality ha fatto sapere:

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti per accertamenti medici?

Ma cosa è successo? E soprattutto i due naufraghi potrebbero essere a rischio ritiro prima della finale, come accaduto nei giorni scorsi a Roger Balduino?

Il loro caso dovrebbe essere meno grave, almeno sulla carta, fatto sta che entrambi sono finiti in infermeria. Sui social però, c’è chi fa ipotesi a pochi giorni dalla finale dell’edizione. Edoardo e Marco rischiano di saltarla?

Una ipotesi non del tutto trascurabile e rilanciata in queste ore anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza che tra le sue Instagram Stories ha fatto sapere:

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero lasciare l’Isola per via di un malessere fisico… proprio ieri erano assenti dalla spiaggia honduregna perché portati in infermeria.