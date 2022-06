Torna il sereno tra Nicolas e Nick all’Isola: due naufraghi ancora in infermeria

Sarebbe tornato il sereno all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani dei Cugini di Campagna.Inaspettatamente, infatti, l’attore avrebbe deciso di dare una nuova possibilità alla loro amicizia, dopo quanto accaduto nell’ultima puntata durante la quale Nicolas avrebbe vissuto il comportamento di Nick come una sorta di tradimento.

Nicolas e Nick: è pace all’Isola

Dopo il dispiacere di Carmen Di Pietro, che è scoppiata a piangere pensando di aver perso un amico, tra i due sarebbe scattato un abbraccio “liberatorio”.

Poco dopo anche Nicolas avrebbe deciso di compiere un passo in avanti rispetto al rapporto con Nick, fino a far registrare un nuovo abbraccio e rendere le sue scuse.

Il cantante tuttavia avrebbe manifestato non poche perplessità rispetto all’atteggiamento dei due naufraghi, al punto da commentare:

Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Sono rimasto, perché stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato. E stamattina siamo più amici di prima… Sono felice, una bella cosa dai!

Nel frattempo l’infermeria torna a popolarsi. Nel daytime di oggi, infatti, durante la cena a base di riso e pesce, Edoardo Tavassi e Marco Cucolo erano assenti. I due naufraghi infatti si trovavano proprio in infermeria per degli accertamenti medici, anche se non è chiaro il motivo e quali siano le loro reali condizioni di salute.