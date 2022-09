Pamela Prati ha nominato Marco Bellavia. I “BelPrati”, così venivano chiamati sui social, forse non esistono più. La concorrente del Grande Fratello Vip 7, invece di empatizzare con il mental coach, ha fatto muro giocando in difesa.

“Mancandomi il tempo da scandire, delle cose fondamentali, non ho punti di riferimento, però conto di riuscire a portarli avanti se mi aiutate. Se una persona ha bisogno e gli altri ci sono, ce la farà”, ha affermato Marco Bellavia durante la diretta.

Pamela Prati, dopo aver messo le mani avanti sul loro rapporto, si è sentita “offesa” dalle parole di Marco: “Pamela ha il mio stesso, identico problema, perde la lucidità, anche se non vuole ammetterlo”.

La Prati si è arrabbiata:

Parla per te, è assurdo. Non credo di avere il tuo stesso problema, anche perché non ho capito quale sia il problema.