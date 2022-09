La salute mentale di Marco Bellavia è una cosa seria: Signorini interviene

Nel corso della quarta puntata serale del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì 29 settembre, si è affrontato il delicato tema della salute mentale, concentrando l’attenzione su Marco Bellavia. Prima dell’apertura del televoto, Alfonso Signorini ha voluto fare delle sacrosante precisazioni in merito.

Marco Bellavia ha lanciato un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno – dal suo punto di vista – di un aiuto. Perché è una persona poco equilibrata, come lui stesso si definisce. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello Vip vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Bellavia.

Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera. Perché le regole di un game si attengono alla superficie. Molto spesso i concorrenti nominano una persona perché salta sul letto, perché è sempre depresso, perché piange… Ma noi vogliamo andare alle radici di questo disagio. Perché se questo disagio fosse legato a una patologia più seria oppure ad uno squilibrio, come dice Marco, faremo in modo di aiutarlo ovviamente. E di capire cosa può aiutarlo in questo momento.

Se potesse aiutarlo rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà si farà uscire. Analizzeremo il suo caso approfonditamente perché in questa serata è praticamente impossibile farlo, ok? Ci tengo a dirlo al pubblico che ci sta seguendo.