La maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sta prendendo sottogamba il momento di crisi che Marco Bellavia sta vivendo dentro la Casa più spiata d’Italia.

Oltre ai coinquilini, anche Sonia Bruganelli non ha creato la giusta empatia con il buon Marco che, in realtà, avrebbe bisogno solamente di confronto e di essere ascoltato da qualcuno.

Durante una live prima di andare in onda, Sonia ha affermato:

Cosa ne penso dell’accanimento contro Marco? Che vuol dire? Gli rispondono male? Io lo avverto un po’ pesantino, non ho ancora capito cosa vuole fare dentro la Casa. Fino ad adesso poteva dare un contributo un po’ meno sopra le righe e un po’ più sopra l’età che ha. Ieri con Nikita parlava e lei era disperata e non sapeva più come uscirne… lui fa giri di parole e risulta pesante. Ho visto prima un pezzo di Charlie che gli ha risposto un pochino pieno, l’intelligenza sta anche nel capire le persone che si hanno di fronte.

Il resto del discorso, lo trovate in apertura del nostro articolo cliccando sul video.

Cosa ne pensate?

Trattare Marco in quel modo vi rende vili e meschini. Con la salute mentale non si scherza e vale esattamente quanto un problema fisico (e talvolta anche di più visto che, in molti casi, si brancola per anni nel buio prima di avere una diagnosi valida) #iostoconmarco #gfvip

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 29, 2022