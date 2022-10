Marco Bellavia sta per tornare al Grande Fratello Vip. Nella puntata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, Alfonso Signorini tornerà in pista con il nuovo appuntamento e avremo modo di esaminare le ultime dinamiche della Casa.

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip: ecco quando

Quando tornerà Marco Bellavia? Secondo TVBlog, l’ex concorrente del GF Vip sarebbe pronto per raccontare la sua verità ma tutto questo accadrà non stasera bensì in occasione della prossima puntata di giovedì 20 ottobre 2022:

Nella puntata del Grande fratello vip 7 di giovedì 20 tornerà in diretta nello studio di Cinecittà Marco Bellavia. Per raccontare faccia a faccia con Alfonso Signorini tutta la storia che lo ha visto protagonista nelle scorse settimane e che lo ha visto costretto a lasciare il celebre reality show. Dopo la lettera ed il video delle scorse puntate, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, torna dunque in diretta nello studio romano del Grande fratello vip per raccontare in diretta la sua verità direttamente con Alfonso Signorini.

Marco Bellavia in studio al #Gfvip, non stasera ma giovedì (scrive Tvblog) per sfidare e frenare la prima di Malinconico. Perché non basta averla gestita male, continuano a spremere il limone… — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 17, 2022

