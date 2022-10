Daniele Dal Moro sarebbe geloso delle attenzioni che Elenoire Ferruzzi riserva a Luca Salatino, parola di Carolina Marconi. Nella Casa del Grande Fratello Vip, complice la noia, si stanno vedendo delle interazioni che – forse – non esistono.

Daniele Dal Moro geloso di Elenoire Ferruzzi? La tesi di Carolina Marconi

Elenoire per esempio, crede che Daniele Dal Moro sia geloso delle sue interazioni con Luca Salatino (uomo che, ormai, ha “dimenticato”): “Io parlavo con lui, gli dà fastidio secondo me, lo vedo che gli dà fastidio. Io l’ho fatto apposta a parlare con Luca, che Luca ormai non… Cioè, gli voglio bene ma non è più quella cosa, capito? Stamattina è venuto appena sveglio, non ha dormito, aveva gli occhi gonfi, ha dormito poco”.

Carolina ha sostenuto appieno la tesi dell’amica offrendo alcuni consigli sulle prossime interazioni.

Peccato che Daniele Dal Moro abbia chiesto ad Edoardo Donnamaria di non lasciare il suo letto perché altrimenti si sarebbe trovato Elenoire sotto le coperte con lui.

ELENOIRE FERRUZZI E IL DISTACCO DA DANIELE DAL MORO Elenoire #Ferruzzi racconta a Carolina #Marconi il motivo per cui l’atteggiamento nei confronti di Daniele Dal #Moro è diventato più freddo.#GFvip#gfvip7#vipponi pic.twitter.com/uxoeIJhipJ — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 16, 2022

Nel frattempo, nel corso della prima serata di oggi, andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip: avremo modo di assistere ad un faccia a faccia a tema “tango della gelosia”?

Sarà un altro emozionante lunedì sera in compagnia di #GFVIP 😍 I nostri Vipponi tornano oggi in prima serata su #Canale5 e live su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/JQ7plZzFi2 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 17, 2022