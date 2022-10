Poco più di venti giorni fa, Marco Bellavia decise di abbandonare il Grande Fratello Vip a causa di alcuni suoi fantasmi e difficoltà. Di fronte all’esplicita richiesta di aiuto, i suoi compagni di avventura non solo non fecero nulla ma furono anche capaci di compiere vergognosi atti di bullismo. Per questo Ginevra Lamborghini è stata squalificata, nonostante le scuse, e Giovanni Ciacci uscì nella stessa serata per decisione del pubblico.

Marco Bellavia chiede la squalifica di un Vippone: ecco perché

Da allora poco è cambiato nella Casa del GF Vip. Purtroppo il clima da ‘branco’ continua a persistere, la sensibilità e l’empatia a latitare ed una nuova vittima è finita nel mirino di alcuni Vipponi: Nikita Pelizon.

Mentre lo staff della concorrente è intervenuto nelle passate ore pubblicando la lista delle offese ad oggi rivolte a Nikita dai suoi stessi inquilini, Marco Bellavia si è esposto sbilanciandosi e chiedendo a gran voce la squalifica di una concorrente: Elenoire Ferruzzi.

Il motivo è da rintracciare nelle parole che la Ferruzzi ha dedicato a Nikita, accusandola di portare “sfig*”, fino all’ultimo gesto dello sputo al suo passaggio. In merito Marco ha commentato:

Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…

L’ex Vippone ha aggiunto:

Elenoire ha detto anche:”Nikita porta sfiga” Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio. #GFvip #elenoireferruzzisqualificata

La speranza è che il GF Vip possa ascoltare la richiesta di un ex concorrente che proprio a causa del bullismo subito nella Casa ha preso la decisione di abbandonare quello che non aveva più le sembianze di un gioco.