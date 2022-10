Il caso Marco Bellavia, purtroppo, ha insegnato molto poco ai Vipponi di questo GF Vip 7. Nikita Pelizon ne è l’esempio: da settimane ormai è finita al centro degli insulti e delle offese da parte di alcuni concorrenti. Nonostante questo però, nei loro confronti il GF Vip non è ancora intervenuto per mettere a freno questi atti inqualificabili, ma a farlo è stato il suo staff attraverso la pagina ufficiale della ragazza.

Nikita Pelizon, lo staff interviene

Neanche la sua storia di sofferenza e riscatto è bastata ad ammorbidire il comportamento di alcuni Vipponi nei confronti di Nikita Pelizon, finita nel mirino di alcuni vergognosi insulti che non dovrebbero mai essere pronunciati nei confronti di nessuno.

A tal proposito, il suo staff è intervenuto facendo una lista delle offese rivolte alla concorrente e chiedendo un intervento del GF Vip:

Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori increduli e indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita. Per elencarne solo alcuni: – porta iella – demente – limitata – è rimasta sotto da droghe – può morire davanti la mia porta – faccia di *erda – la calpesto, le avrei dato un cazzotto – fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti e account, gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GF Vip e in totale contrasto, con le volgari espressioni usate, con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti. Sono solo alcune delle parole e dei gesti connessi. Non se ne può più.

Quindi la richiesta ufficiale al Grande Fratello Vip affinché possano essere presi dei “serissimi provvedimenti per alcuni concorrenti che hanno detto e posto in essere comportamenti potenzialmente qualificabili come reato, hanno incitato all’odio e alla violenza verbale e psicologica, hanno utilizzato bullismo nei confronti di Nikita creando un ‘branco'”.

Finalmente è arrivato il momento di mettere seriamente un punto a questo cast e ripartire con nuovi volti più empatici e sensibili? Lo speriamo vivamente!