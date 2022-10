Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip. Come hanno preso questa decisione gli altri concorrenti? Il mental coach si era recato nel confessionale della Casa e, successivamente, ha deciso di lasciare.

Marco Bellavia abbandona il GF Vip: la reazione degli altri concorrenti

Gli utenti di Twitter hanno avuto anche il sospetto che il GF Vip stesse mandando in onda le immagini di ieri in quanto, proprio Antonella Fiordelisi avrebbe detto: “domani è l’1 ottobre” (mentre sappiamo che non è così).

antonella ha appena detto “domani è primo ottobre” stanno mandando immagini di ieri? 💀 — giulia (@gabrielsniceass) October 1, 2022



Ed intanto i vipponi hanno reagito peggio del previsto, mostrando empatia pari a zero. I concorrenti della Casa hanno serenamente continuato a pranzare senza nemmeno domandarsi per quale motivo Marco Bellavia rimanesse per così tanto tempo chiuso in confessionale.

I vipponi stanno pranzando e nessuno si sta chiedendo che fine abbia fatto Marco, da ore ormai in confessionale #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 1, 2022



Successivamente, venuti a conoscenza del suo abbandono, l’unica che ha detto delle giuste parole è stata Antonella Fiordelisi:

È opportuno chiedere scusa a Marco, avete anche detto che recitava, se recitava non se ne andava.

Edoardo ha concluso:

Vabbè io vado a passare l’aspirapolvere,che ve devo dì. Ciao Marco.

E gli altri si sono accodati: “Ciao Marco”.

Personalmente questa abbandono è la cosa più triste che potesse accadere.