Marco Bellavia abbandona la Casa del Grande Fratello Vip

Marco Bellavia ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip dopo alcuni giorni di sofferenza per via dei problemi che lo stanno affligendo da tempo e gli attachi vili degli altri concorrenti.

Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP

La scheda del concorrente

Volto noto degli anni ‘90, Marco Bellavia è un conduttore, autore ed attore curioso e vivace, sempre pronto ad aprirsi a nuove esperienze.

Da giovane intraprende la carriera da modello ma ben presto viene ingaggiato come attore nella serie tv Love Me Licia, dove interpreta il ruolo di Steve. La sua popolarità raggiunge l’apice con la conduzione di Bim Bum Bam, storica trasmissione per ragazzi che lo fa amare da grandi e piccini. In seguito prende parte a diversi programmi di successo tra cui Forum e l’indimenticabile Stranamore, dove svolge il ruolo di inviato.

Nel 2006 diviene mental coach e abbandona la tv…fino ad oggi!

Il suo grande ritorno sul piccolo schermo sarà sicuramente appassionante e ricco di colpi di scena. E chissà, magari in Casa riuscirà anche a trovare una persona in grado di risvegliare il suo cuore!