Manuel Bortuzzo andrà via stasera? Lulù Selassiè, la scorsa puntata, sostenendo la sorella Jessica ed invitandola a non mollare, aveva affermato che il fidanzato avrebbe lasciato la Casa del Grande Fratello Vip nel prime time di oggi.

A quanto pare, invece, Manuel lascerà la Casa del Grande Fratello Vip direttamente nel corso della prima serata di lunedì 24 gennaio. Proprio Gianmaria Antinolfi, parlando con Federica Calemme, lo ha fatto presente tramite il video che vi riportiamo a seguire.

Anche Gianmaria dovrebbe uscire dal GF Vip per tornare al lavoro di tutti i i giorni dopo aver chiesto un anno di aspettativa. Adesso che le cose con Federica sono decisamente cambiate cosa deciderà di fare?

A questo punto è solo questione di giorni.

Nel frattempo, tornando a Manuel e Lulù, recentemente si è espressa sulla coppia anche Sonia Bruganelli, opinionista del programma:

Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole, abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento.

Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri… – riportano le colleghe di Isa&Chia – per Lulù è come un trofeo Manuel. Se io fossi genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio.

Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica. Fare il Grande Fratello Vip con dei complici è più facile.