“Manuel è come un trofeo per Lulù”, la Bruganelli la spara grossa – VIDEO

Sonia Bruganelli, durante una diretta su Instagram, ha parlato della coppia formata da Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo prima della diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5.

Non penso che Lulù potrà mai vincere il Grande Fratello Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole, abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento.

Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri… – riportano le colleghe di Isa&Chia – per Lulù è come un trofeo Manuel. Se io fossi genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio.

Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica. Fare il Grande Fratello Vip con dei complici è più facile.