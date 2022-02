In vista della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, nella serata di San Valentino, Manuel Bortuzzo aveva annunciato da tempo una sorpresa romantica per la sua fidanzata. Qualcosa però non è andato come previsto e questo avrebbe fatto perdere le staffe all’ex nuotatore.

Manuel Bortuzzo arrabbiato con gli autori del GF Vip

Sebbene avesse annunciato una sorpresa per San Valentino alla sua Lulù sia nel corso dell’intervista a Verissimo che a Tv, Sorrisi e Canzoni, alla fine Manuel si è dovuto accontentare di un breve intervento, in quanto bloccato dagli autori.

Già nei giorni scorsi, durante un video risposta via social tra Manuel e Clarissa Selassié, la sorella minore di Lulù aveva spiegato che era saltata l’idea di far trascorrere ai due innamorati una serata nella love boat per volere della stessa produzione.

Nel corso della serata però, tutto è stato stravolto per dare maggiore spazio al rientro nella Casa del GF Vip di Alex Belli, e Manuel si è dovuto limitare ad una piccola ma comunque romanticissima sorpresa per la sua fatina.

Nonostante la decisione della produzione, Bortuzzo è comunque riuscito ad organizzare la sua sorpresa ma alla richiesta di Lulù sul perché non fosse riuscito ad entrare in Casa, lui si è limitato a rispondere: “Poi ti spiego”, lasciando intendere un certo malumore come dichiarato anche in una diretta Instagram (video in apertura).