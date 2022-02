Il recente attacco di Delia Duran a Jessica Selassié non è piaciuto alla sorella di quest’ultima, Clarissa, la quale non ha perso tempo a replicare in una diretta Instagram. La moglie di Alex Belli, parlando con Nathaly Caldonazzo aveva confermato come tra le e Jessica non vi fosse alcun feeling e soprattutto aveva svelato: “Poi le puzzano le ascelle”.

Clarissa commenta le parole di Delia su Jessica Selassié

Proprio durante una sua live, Clarissa ha avuto modo di dire la sua su questo aspetto ed ha risposto ad un utente che le domandava cosa ne pensasse delle cattiverie espresse da Delia nei confronti della sorella:

Sì ho sentito cosa ha detto, ma mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Raga sapete quante gente puzzava in quella casa? Cosa mi importa se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle? Almeno le puzzavano le ascelle e non l’alito come altri. Certi si lavavano 3 volte al giorno i denti e poi l’alito puzzava di brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto. Sti cavoli di quello che ha detto Delia! Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, balsamo, borotalco, lucidalabbra, burro di cacao, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me. Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito puzzolente se ti lavi tre volte al giorno non si leva. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella Casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa! Ok? Vi prego…