“Le puzzano le ascelle”, Delia Duran attacca Jessica Selassiè – VIDEO

Delia Duran è stata la protagonista indiscussa della nuova puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Dopo la diretta la finalista ha criticato duramente Jessica Selassiè.

Va bene fare pace, però il feeling tra me e lei non c’è. Io per lei sono un peso, una minaccia, perché non posso scherzare con Barù, non posso ballarci, non posso dire una battuta di troppo. Poi le puzzano le ascelle… madonna! Tu hai sentito?