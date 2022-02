Barù ha nominato Antonio Medugno per via di alcuni ipotetici episodi accaduti in bagno che non gli sono piaciuti. Dopo la nomination, Basciano ha comunicato l’accaduto ad alcuni vipponi del Grande Fratello Vip e Soleil Sorge ha preso le difese del tiktoker.

Antonio accusato di sporcare il bagno: Soleil lo difende dagli sfottò

Nomino Antonio perché ha fatto la goccia che ha fatto traboccare il water. Non vi spiego in dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del bagno. Non va assolutamente bene. Ci vuole educazione, rispetto ed educazione, specie nelle aree comune. Sono sicurissimo che si tratti di lui, l’ho visto io con i miei occhi ed ho dei testimoni.

Questa la precisa motivazione di Barù in confessionale con Signorini nel corso della diretta.

Terminata la diretta, Basciano ha preso in giro Antonio:

Perché ha pisci*to sul water in diretta. L’hanno beccato Jessica e Barù ma l’ha beccato due o tre volte. No, no, con me ha chiuso… ha attaccato il mio migliore amico, ha detto stronz*te sul mio conto.

Soleil Sorge, dopo la sfottò di Basciano ha immediatamente preso le difese di Antonio:

Guarda che non è stato lui, no! Ti dico che prima di lui c’era stato un altro che aveva fatto la pipì lì, che è un classico… vabbè. Dai, però non è carina la cosa che ha detto Barù. Non esageriamo.

Adoro Soleil quando si spende in questo modo per gli altri e fa uscire la sua parte più vera.

