Federica Calemme “asfalta” Signorini dopo l’infelice battuta a Gianmaria

Federica Calemme ha risposto in maniera perfetta alla frecciatina (evitabile) di Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri. Il conduttore, chiacchierando con Gianmaria Antinolfi, ha tirato in ballo la sua fidanzata.

Allora come va Gianmaria? – ha esordito Signorini – Ti ho visto sabato in Via Monte Napoleone che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. E’ solo l’inizio caro mio. Ciao Federica.