Manila trova un foglio in cucina: “Lui è stato cacciato dopo…”, la regia del GF Vip stacca subito – VIDEO

Manila Nazzaro ha trovato un misterioso foglio al Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia lo ha letto attentamente soffermandosi su alcuni passaggi evidenziati pure da Davide Silvestri, decisamente incredulo al suo fianco.

Manila trova un foglio in cucina: la regia del GF Vip stacca subito

“Però aspetta… lui è stato cacciato dopo”, afferma Manila ma non sappiamo a cosa si riferisca in dettaglio. L’unico concorrente “cacciato” dal Grande Fratello Vip è stato Alex Belli, squalificato dopo aver infranto il regolamento avvicinandosi a Delia Duran.

Manila è stata chiamata in magazzino e poi in confessionale per portare il foglio alla produzione.

Ed infatti, una volta uscita, non lo aveva più: cosa c’era scritto?

MANILA TROVA UN FOGLIO E LO LEGGE INSIEME A MIRIANA E DAVIDE MA VIENE CHIAMATA IN CONFESSIONALE PER PORTARE IL FOGLIO,INFATTI QUANDO ESCE IL FOGLIO NON C’È L’HA PIÙ COSA C’ERA SCRITTO? #GFvip pic.twitter.com/smMttTISqd — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) February 1, 2022