La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata letteralmente sconvolgente per Soleil Sorge, che ha perso la sfida contro Delia Duran, risultata la preferita dal pubblico da casa, premiandola al televoto. Un colpo basso difficile da digerire.

Soleil si era convinta di aver superato brillantemente il televoto, salvo ricevere una doccia fredda dopo l’ingresso in Casa di Delia e l’annuncio di essere stata lei, in realtà, la preferita del pubblico nonché la prima candidata alla finale.

Dopo la puntata Soleil si è ritrovata a sfogarsi in giardino con Barù e Davide Silvestri, dimostrando di non aver preso benissimo la scelta del pubblico in favore di Delia:

Oltre al danno la beffa: la Sorge è infatti rimasta molto delusa anche dagli interventi di Clarissa e Manuel presenti in studio. Ecco le sue parole:

E poi sentire anche Clarissa e Manuel dallo studio che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia. Ma poi il modo in cui l’hanno fatto: contro di me, non a favore di qualcuno. Era proprio evidente di fosse contro di me e non a favore di una persona e quindi dici: siamo seri? Poi io faccio la vittima? Ma meno male che ho la forza di non sentirmi morire perché me ne hanno dette e date e sputate addosso di ogni colore e poi resto io la carnefice sempre e comunque. Non capisco! Adesso sono io che voglio fare la vittima? Prima mi ci rendi e poi sono io che la voglio fare.