Manila sotto shock per l’eliminazione di Soleil: “Assurdo!”, la reazione

Soleil Sorge secondo i sondaggi, i pronostici ed i bookmaker era data, se non come vincitrice del Grande Fratello Vip, almeno come finalista. Ed invece ieri sera è stata eliminata a sorpresa durante una nomination flash lasciando tutti, Manila Nazzaro compresa, sotto shock.

Manila sotto shock dopo l’eliminazione di Soleil

Se fuori dalla Casa del GF Vip Dayane Mello ha urlato alla truffa, dentro Manila Nazzaro si è detta sconvolta dall’eliminazione clamorosa di Soleil Sorge. L’ex Miss Italia non ha nascosto tutto il suo stupore per il risultato del televoto flash commentando:

Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò.

Era stata proprio Manila a nominare Soleil destinandola a sfidarsi per un posto in finale. Un voto che tuttavia aveva fatto molto ridere Sonia Bruganelli per via della motivazione. “Potevi farlo in un momento in cui non rischiavo!”, aveva aggiunto la stessa Soleil.